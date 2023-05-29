Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада из-за обострения в Косово

Президент Сербии Александр Вучич созвал встречу с представителями пяти стран Запада из-за обострения ситуации в Косово. Она должна состояться утром во вторник, 30 мая.

Ранее в обращении к народу сербский лидер указал, что цель Приштины — привести Белград и НАТО к столкновению. И стоит за этим, по его словам, премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти.

«Все это организовано Альбином Курти с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО. А он, единственный виновный в происходящем, умывает руки, как Пилат, и говорит, что это с ним никак не связано», — заявил Вучич.

В этот день представители международных сил безопасности НАТО, которые должны отвечать за обеспечение стабильности в Косово, атаковали в республике местных сербов. По словам очевидцев, в населенном пункте Звечан были слышны крики, стрельба и даже звуки ударных бомб. По некоторым данным, пострадали около 50 человек.

До этого столкновения между спецназом и сербами произошли утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в нескольких населенных пунктах. Местные сербы пытались им помешать. После этого армия Сербии была приведена в состояние максимальной готовности.

Власти Приштины пытались поставить на руководящие посты на севере республики албанцев после состоявшихся в апреле выборов в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы.

Ранее, писал 5-tv.ru, политические эксперты сошлись во мнении, что прошедшие в начале месяца протесты в Сербии и очередное обострение в Косово — события одного порядка, за которыми стоят США.