«ПТУ — это звучит круто»: Стас Барецкий призвал вернуть колледжам старые названия

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 469 0

Стас Барецкий предложил вернуть колледжам оригинальные названия

Фото, видео: Коньков Сергей / ТАСС; Telegram / СТАС БАРЕЦКИЙ; 5-tv.ru

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Знаменитость также намерен открыть собственное училище.

Шоумен Стас Барецкий заявил 5-tv.ru, что всем учебным заведениям среднего профессионального образования необходимо вернуть старые названия.

Он признался, что не видит смысла в использовании «непонятных» английских слов. По его мнению, лицей вновь должен стать техникумом, а колледж — ПТУ.

«Мне изначально не нравились эти названия. Я вообще не понимал разницы между колледжем и лицеем. Посмотришь, учреждения не изменились, а названия поменялись. Почему мы стесняемся слова ПТУ? ПТУ — это звучит круто. Я окончил ПТУ в свое время», — сказал Барецкий.

Также актер сообщил, что намерен открыть собственное ПТУ. Там будут обучать людей специальностям, связанным с ритуальными услугами.

«Таких профессий у нас просто нет. В основном людей обучают на производстве. А мы будем обучать в профессиональном техническом училище. Работник кладбища, могильщик, работник морга», — отметил шоумен.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Барецкий намерен провести песенный конкурс под названием «Русовидение».

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