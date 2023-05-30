«Я уже дома»: певица Слава сбежала из больницы и раскрыла свой настоящий диагноз

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 420 0

Певица Слава сообщила, что больна бронхитом и лечится дома

«Я уже дома»: певица Слава сбежала из больницы и раскрыла свой настоящий диагноз

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Знаменитость экстренно госпитализировали накануне с подозрением на воспаление легких.

Певица Слава (Анастасия Сланевская), которую накануне госпитализировали с подозрением на воспаление легких, сообщила, что уже находится дома, и призналась, чем больна на самом деле.

«Я уже дома. У меня затяжной бронхит, который переносила на ногах. Видимо, я не всесильна. Сбежала из больницы. Пью лекарства, мне будут приезжать ставить капельницы», — написала она в соцсети.

Накануне StarHit.ru сообщил о срочной госпитализации Славы. По информации издания, певица почувствовала себя плохо по дороге не съемку. У нее поднялась температура, начались рвота, понос и кашель. Врачи заподозрили у знаменитости воспаление легких.

Позднее представитель певицы Николай Макаров в комментарии 5-tv.ru опроверг сведения о ее диагнозе. По его словам, у актрисы ухудшилось самочувствие и поднялась температура, после чего ее отвезли в больницу и оставили на обследование.

Макаров предположил, что причиной недомогания Славы могла стать перенесенная «на ногах» простуда. Он пояснил, что ранее певица ездила на гастроли в Турцию и уже тогда была «приболевшей».

Ранее 5-tv.ru рассказал новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

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