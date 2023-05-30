Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Глава МИД Финляндии Хаависто: ОБСЕ распадется в 2025 году, если не выберет председателя

Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ

Фото: www.globallookpress.com / Michael Gottschalk/photothek.net

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Кризис может наступить из-за отказа России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ожидает кризис из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в следующем году. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто.

Он назвал ситуацию серьезной и не исключил, что ОБСЕ может развалиться еще до того, как Финляндия станет председателем в 2025 году.

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — цитирует Хаависто портал Yle.

По правилам ОБСЕ, председателя организации должны одобрить все 57 государств-членов. Однако Эстония не намерена отзывать свою кандидатуру, говорится в публикации.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что организация так и не приобрела целостности за время своего существования. В частности, ОБСЕ не обзавелась международно-правовым статусом, а страны-участницы до сих пор не смогли составить учредительные документы, хотя Россия неоднократно выдвигала предложения по созданию устава. Лукашевич считает, что США, как и части европейских стран, выгодно оставлять организацию в формате некой «аморфной», совещательной структуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава делегации России в ОБСЕ Петр Толстой пригрозил выходом из организации в случае, если регламент будет изменен и начнет ущемлять интересы российской стороны.

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