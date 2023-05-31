Глава НАСА предрек высадку человечества на Марс в 2040 году

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 18 0

Перед отправкой на планету предстоит серьезно подготовиться, чтобы сохранить жизни.

Глава НАСА предрек высадку человечества на Марс в 2040 году

Фото: www.globallookpress.com / Elmar Kremser/SVEN SIMON

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Достичь Марса человечество смогло бы уже к 2040 году. Такого мнения придерживается глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон. Об этом он рассказал в интервью газете El Mundo.

Чтобы добраться до Луны, необходимо примерно три-четыре дня. А вот путь до Марса займет намного больше времени. Потребуется целых семь или восемь лет.

«В этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев», — считает эксперт.

Нельсон отмечает, для того чтобы сохранить человеческие жизни, необходимо многое еще разработать. Тогда полет на Марс будет безопасным для отправляющихся.

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В апреле Китай представил свою собственную полномасштабную карту поверхности Марса. Ее создали благодаря камере среднего разрешения орбитального аппарата миссии «Тяньвэнь-1».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что НАСА планирует вернуть часть Марса на Землю.

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Глава НАСА предрек высадку человечества на Марс в 2040 году

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