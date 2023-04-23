Понадобилось 500 лет: ученые раскрыли пугающую тайну древнего календаря майя

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Рита Миронова
Рита Миронова 59

Ancient Mesoamerica: ученые из США разгадали секрет 819-дневного календаря древних майя

Понадобилось 500 лет: ученые раскрыли пугающую тайну древнего календаря майя

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com

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Почему загадочный календарь охватывает 819 дней?

Ученые из Тулейнского университета США разгадали тайну древнего календаря майя. В журнале Ancient Mesoamerica опубликовано подробное исследование, в котором авторы утверждают, что календарь майя предназначен не для одной планеты — это система отслеживания движения сразу нескольких планет по ночному небу за 45 лет.

Так, календарь охватывает 819 дней и включает в себя несколько календарей меньшего размера. Народ майя провел точные измерения Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. И если, например, синодический период Меркурия равен 117 дням, то 819 дней равно семи таким периодам.

Таким образом астрономы майя создали масштабную календарную систему, не ограничивающуюся одной планетой. Их календарь, отметили современные ученые, позволяет предсказать синодические периоды всех видимых планет. Понадобилось более полувека, чтобы понять смысл 819-дневного календаря. Однако, несмотря на открытия, у ученых осталось еще много вопросов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые из Австралии разгадали тайну морского чудовища «хафгуфа».

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