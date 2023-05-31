Гладков сообщил о ночном обстреле белгородского Шебекино

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 74 0

Боевики ВСУ в три часа ночи ударили по жилым кварталам из «Градов».

Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков; 5-tv.ru

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Четыре человека получили ранения во время ночного обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в 3:15 ночи по населенному пункту был нанесен массированный удар со стороны украинских националистов. Никто из местных жителей не погиб, однако четверо пострадали. Двоих оперативно доставили в больницу Белгорода. Еще двое получили помощь на месте и отказались от госпитализации.

«Снарядами „Града“ выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей», — рассказал о нанесенном ущербе Гладков.

Ранее 5-tv.ru показал последствия обстрела украинскими боевиками пункта временного размещения жителей Шебекино в Белгородской области.

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