Опубликованы кадры последствий обстрела ПВР в Белгородской области со стороны ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 576 0

Двое человек получили тяжелые ранения, а охранник погиб.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли пункт временного размещения (ПВР) жителей Шебекино в Белгородской области. В результате погиб охранник, еще два человека получили серьезные ранения. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия атаки.

«Будку охранника просто отнесло в сторону. Пострадала и припаркованная рядом машина. <…> В одно из зданий прилет был, судя по всему, в крышу, потому что потолок осыпался, а часть кровли улетела на дерево», — рассказала журналист.

Одно из самых поврежденных зданий — жилой корпус. Именно в нем располагались люди. Журналист отмечает, что, судя по всему, ВСУ били целенаправленно в него.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, три попадания пришлись на жилой, административный корпус и проходную. В результате оказалась пробита кровля, оконные проемы и выбиты стекла. Также пострадали две легковые машины.

Гладков: ВСУ обстреляли пункт размещения граждан в Белгородской области

Ранее 5-tv.ru сообщал, как медики помогали людям после атаки дронов на Москву.

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