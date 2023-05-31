Число погибших при обстреле Карпат в ЛНР возросло до пяти человек

В результате обстрела поселка Карпаты в ЛНР (Луганская народная республика) погибли пять человек. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства республики в СЦКК (Совместный центр контроля и координации — Прим. ред.).

Изначально сообщалось о четырех погибших. Всего от атаки украинских боевиков в поселке пострадали 24 человека, пятерых из которых спасти не удалось. Остальные 19 с ранениями доставлены в больницу: два человека в особо тяжелом состоянии будут переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Карпатам четыре ракеты из РСЗО HIMARS. Помимо человеческих жертв, повреждены хозяйственные постройки.

Ранее в СЦКК сообщали о трех обстрелах территории ЛНР со стороны ВСУ. Местные жители вынуждены прятаться в своих домах. За прошедшую неделю погибли три человека, семеро пострадали, среди раненых есть ребенок. Разрушены и повреждены девять домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гладков сообщил о ночном обстреле белгородского Шебекино.