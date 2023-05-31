Четыре человека погибли при обстреле ВСУ птицефабрики в ЛНР

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 55 0

Вооруженные украинские боевики атаковали поселок Карпаты.

Четыре человека погибли при обстреле ВСУ птицефабрики в ЛНР

Фото: Владимир Иванов / ТАСС

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Тема:
Убийство спецназовца в Подмосковье Спецоперация

В ночь на 31 мая украинские националисты обстреляли территорию птицефабрики в поселке Карпаты, который находится в Перевальском районе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦЦК).

«По предварительной информации, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек. Повреждено здание птицефабрики. Дополнительная информация уточняется», — говорится в сообщении.

Прежде представительство ЛНР в СЦКК заявляли о трех обстрелах территории со стороны ВСУ, местные жители вынуждены прятаться в своих домах. За прошедшую неделю погибли три человека, семеро пострадали, среди раненых есть ребенок. Разрушены и повреждены девять домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали расследования удара ВСУ по Москве. Восемь беспилотников ВСУ оказались в столице.

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