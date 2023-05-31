Кольцо на пальчик: как угодить невесте и не испортить свадьбу

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Аделина Ким
Аделина Ким 20 0

Эксперт Белов: при организации свадьбы важно доверять event-агентству

Кольцо на пальчик: как угодить невесте и не испортить свадьбу

Фото: www.globallookpress.com / Monkey Business 2 via www.imago

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Девушки любят брать на себя обязанности организаторов, но не всегда понимают все тонкости и нюансы.

Для многих людей свадьба — это тяжелое психологическое испытание, но не меньше супругов нервничают и организаторы пышных торжеств. Основатель и режиссер event-агентства TOBELOVE Александр Белов рассказал изданию «Страсти», как вести себя в случае критической ситуации.

«На моей памяти все самые неожиданные проблемы происходили из-за человеческого фактора. Поэтому хорошему организатору периодически приходится подрабатывать и психологом», — поясняет эксперт.

Он в качестве примера вспомнил про организованную им свадьбу в Париже. Весь день невесту ждал романтический квест в разных частях города, а фотограф и видеограф бегали за ней, чтобы успеть снять на память красивые мгновения.

А в конце, когда жених встал на колено, невеста попросила всю съемочную группу уйти. Они не послушались, ведь понимали, что могут упустить тот самый волнительный момент.

В результате девушка расстроилась из-за того, что фотографий оказалось не так много, как она рассчитывала. А некоторые снимки были не такими, какими их себе представляла невеста.

Поэтому профессиональные организаторы всегда знают, что необходимо продолжать съемку, даже если супруги от этого откажутся в последний момент. Иначе жених и невеста будут сожалеть об этом долгие годы.

Белов отмечает, что девушки очень любят контролировать действия организаторов, но не всегда понимают нюансы. Эксперт советует заранее объяснить все «за» и «против», а также согласовать спорные моменты.

Работа в event-сфере неразрывно связана с реальными людьми, а они очень разные — каждый со своими страхами и переживаниями. Поэтому во время организации мероприятий необходимо уметь подстраиваться под обстоятельства.

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