При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Один из пострадавших в Ростове-на Дону детей находится в крайне тяжелом состоянии

При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Всего, по последним данным, травмы получили 37 зрителей и участников соревнований.

При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка, четверо находятся в тяжелом состоянии и один — в крайне тяжелом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Там уточнили, что в тяжелом состоянии после случившегося также находится один взрослый, еще семь — в состоянии средней тяжести. Всего, по данным ведомства, травмы получили 37 человек. Пациенты перенесли операции, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Работу медиков координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

В четверг, 30 мая, во время футбольного матча в Ростове-на-Дону от сильного ветра опрокинулись трибуны, на которых прятались от непогоды не только зрители, но и участники соревнований. А это преимущественно школьники. В итоге у многих тяжелые травмы. Кроме того, погибла мама одного из участников, приехавшая поболеть за сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения трибун на гребном канале в Ростове-на-Дону.

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