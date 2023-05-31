«Прижали глыбой»: что происходит на могиле Абдулова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Могила Абдулова спустя 15 лет после смерти актера ухожена и прибрана

«Прижали глыбой»: что происходит на могиле Абдулова

Фото: Константин Веремейчик / ТАСС

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Звезда советского и российского кино скончался 3 января 2008 года от рака легких.

Оформление могилы народного артиста РСФСР Александра Абдулова с десятитонной каменной глыбой с самого начала вызывало споры и критику общественности.

Спустя 15 лет после смерти актера огромный камень по-прежнему венчает захоронение и все так же неоднозначно воспринимается поклонниками, пишет издание dni.ru.

«Такой каменюгой привалили!»;

«Цементная куча с буквами»;

«Прижали глыбой!» – приводит издание мнения недовольных.

Могила Александра Абдулова. Могила Александра Абдулова. Фото: dni.ru/Феликс Грозданов

Идея возведения памятника на могиле Абдулова принадлежала его вдове Юлии Мешиной. Воплощал замысел в жизнь скульптор Владимир Матюхин.

Монумент представляет собой огромный кусок карельского гранита с белым мраморным крестом посередине. В верхней части — портрет актера в образе Ланселота из проб к фильму «Убить дракона».

Рядом высечены буквы в виде лестницы, ведущей на Голгофу, символизирующей непростой жизненный путь Абдулова. Памятник на могиле на центральной аллее Ваганьковского кладбища установили 29 мая 2009 года — на следующий год после смерти артиста.

Скончался Абдулов 3 января 2008 года от рака легких, который ранее у него обнаружили в израильской клинике. По мнению медиков, онкология развилась у актера вследствие многолетнего курения.

Каким бы спорным ни был памятник Абдулову, место последнего пристанища артиста аккуратно прибрано и ухожено. На могиле всегда есть живые цветы — народная тропа к любимому актеру не зарастает.

Ранее 5-tv.ru публиковал воспоминания заслуженного артиста РФ Георгия Мартиросяна о последних днях жизни Абдулова.

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