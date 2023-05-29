«Ты себя сжигаешь»: что привело Александра Абдулова к скоропостижной смерти

Если бы не скоропостижная смерть, сегодня звезде фильмов «Формула любви» и «Обыкновенное чудо» исполнилось бы 70 лет.

Заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян рассказал о последних днях жизни своего коллеги Александра Абдулова. Сегодня, 29 мая, народному артисту РСФСР исполнилось бы 70 лет, если бы он не умер в 2008-м.

Георгий Мартиросян напомнил, что его друг очень много курил и почти не отдыхал. Он просил актера избавиться от вредной привычки и меньше работать, но тот в ответ лишь отшучивался.

«Сколько раз я ему говорил: „Ты себя сжигаешь“. А он только отмахивался: „Что ты мне дырку в голове делаешь?“. Единственное, о чем я его просил: „Береги себя. Наступит момент, когда понадобится здоровье и очень не захочется уходить. У тебя ведь мама еще жива“. Людмила Александровна пережила всех своих сыновей: Володю, Шуру, Робика…», — цитирует Георгия Мартиросяна StarHit.ru.

Георгий Мартиросян не упомянул, что в конце жизни Александр Абдулов все же занялся своим здоровьем. Фото: Кадр из к/ф «Один на один», реж. Андрей Грачев, 2016 г.

Издание отметило, что позднее Александр Абдулов все же занялся своим здоровьем — когда у него обнаружили онкологическое заболевание. Но оказалось, что уже слишком поздно.

Александр Абдулов умер из-за рака легких в возрасте 54 лет. Он известен по фильмам «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «Чародеи» и многим другим. Также артист сыграл множество ролей в «Ленкоме» и работал телеведущим. У него остались вдова Юлия, приемная дочь Ксения и родная наследница Евгения.

Недавно 5-tv.ru сообщал, что обстоятельства смерти Александра Абдулова раскрыл Леонид Ярмольник. По его словам, артист «умер удивительно».