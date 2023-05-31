«Понимание есть»: Песков подтвердил встречу Путин и Эрдогана

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Песков подтвердил в обозримой перспективе встречу Путин и Эрдогана

«Понимание есть»: Песков подтвердил встречу Путин и Эрдогана

Фото: Reuters / SPUTNIK; 5-tv.ru

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Где состоится встреча двух лидеров и когда?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на брифинге о том, когда состоится встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Путин, когда звонил Эрдогану, они подтвердили свое намерение в обозримой перспективе провести встречу. Где она будет — надо будет согласовывать. Но понимание, что мы к встрече готовимся, есть», — заявил Песков.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Путин после инаугурации победившего на выборах 28 мая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетит республику с «отдельным и специальным визитом». Более того, журналисты разузнали, что после Путина в Турцию приедет сам президент Украины Владимир Зеленский. В ходе этих визитов, возможно, «будет обсуждаться зерновой коридор и ход» конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине.

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