Визит Сергея Лаврова в Мозамбик: о чем договорились Москва и Мапуту

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Лавров обсудил с президентом Мозамбика Ньюси сотрудничество между странами

Фото, видео: AP / Russian Foreign Ministry Press Service; 5-tv.ru

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Сегодня министр уже прибыл в ЮАР — это финальный пункт в его турне по странам Африке.

Сергей Лавров продолжает африканское турне. В Мозамбике российского министра лично принял президент страны. Говорили о сотрудничестве. Республика перестраивает свою экономику, стараясь уйти от западного влияния, и поддержке России здесь очень рады.

Африканской стране нужна пшеница и удобрения. Очередная партия гуманитарной помощи должна прибыть уже на днях. В планах и совместные проекты, в том числе в сфере энергетики и туризма. Все подробности в репортаже нашего корреспондента Антона Золотницкого.

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