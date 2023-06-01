Визит Сергея Лаврова в Мозамбик: о чем договорились Москва и Мапуту
Лавров обсудил с президентом Мозамбика Ньюси сотрудничество между странами
Фото, видео: AP / Russian Foreign Ministry Press Service; 5-tv.ru
Сегодня министр уже прибыл в ЮАР — это финальный пункт в его турне по странам Африке.
Сергей Лавров продолжает африканское турне. В Мозамбике российского министра лично принял президент страны. Говорили о сотрудничестве. Республика перестраивает свою экономику, стараясь уйти от западного влияния, и поддержке России здесь очень рады.
Африканской стране нужна пшеница и удобрения. Очередная партия гуманитарной помощи должна прибыть уже на днях. В планах и совместные проекты, в том числе в сфере энергетики и туризма. Все подробности в репортаже нашего корреспондента Антона Золотницкого.
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