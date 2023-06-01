Визит Сергея Лаврова в Мозамбик: о чем договорились Москва и Мапуту

Сегодня министр уже прибыл в ЮАР — это финальный пункт в его турне по странам Африке.

Сергей Лавров продолжает африканское турне. В Мозамбике российского министра лично принял президент страны. Говорили о сотрудничестве. Республика перестраивает свою экономику, стараясь уйти от западного влияния, и поддержке России здесь очень рады.

Африканской стране нужна пшеница и удобрения. Очередная партия гуманитарной помощи должна прибыть уже на днях. В планах и совместные проекты, в том числе в сфере энергетики и туризма. Все подробности в репортаже нашего корреспондента Антона Золотницкого.