ОПЕК запретила западным журналистам посещать свою штаб-квартиру

О причинах в организации умолчали. Но у представителей СМИ есть своя версия. Какая?

Организация стран — экспортеров нефти ОПЕК+ запретила журналистам некоторых западных изданий посещать встречу в своей штаб-квартире в Вене, назначенную на 4 июня. Там не будут ждать представителей Bloomberg, The Wall Street Journal и Reuters, сообщила газета Financial Times.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal было отказано в приглашениях в штаб-квартиру ОПЕК в Вене. ОПЕК намерена встретиться с Россией в воскресенье, чтобы согласовать политику добычи нефти на вторую половину года», — сказано в материале.

Ссылаясь не некие достоверные источники, газета отметила — запрет ввел, скорее всего, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. По предположениям издания, это решение может быть связано с тем, что журналисты вышеупомянутых СМИ часто опережают события и выдают материалы еще до окончания встречи, что провоцирует за собой колебания цен на нефть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, готова ли Саудовская Аравия выступить посредником в диалоге между РФ и Украиной.