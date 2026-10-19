Сигналы SОS от организма: 5 признаков дефицита витаминов и минералов осенью

Терапевт Бессуднов связал усталость с дефицитом витаминов осенью

Усталость, сонливость, мышечная слабость и частые простуды могут указывать на нехватку витаминов и минералов. Об этом Газета.ру рассказал врач-терапевт Дмитрий Бессуднов.

По словам специалиста, сезонное выпадение волос действительно существует. Однако если одновременно становятся ломкими ногти и появляется бледность кожи, стоит проверить уровень железа, витаминов группы B и цинка. Эти вещества участвуют в питании волосяных фолликулов, синтезе кератина и клеточном обмене.

Постоянная нехватка сил даже после полноценного сна также может иметь причины, не связанные с осенней погодой. Врач назвал среди них дефицит витамина D, железа и нарушения работы щитовидной железы.

«При гипотиреозе щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, и организм как будто замедляется. При анемии тканям не хватает кислорода», — объяснил Бессуднов.

Обратить внимание специалист посоветовал и на мышечный дискомфорт, который сохраняется в тепле, не связан с нагрузкой и не исчезает после отдыха. По его словам, такая слабость может сопровождать недостаток витамина D и магния, необходимых для нормальной работы мышц и передачи нервных импульсов.

Частые простуды и долгое восстановление после них врач также связал с возможным дефицитом микронутриентов. Помимо витамина D, на работу организма при инфекциях влияют цинк, витамин C и железо, отметил терапевт.

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