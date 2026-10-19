«Скоро пожму его новую, здоровую руку»: друзья помогли герою СВО организовать пересадку
Военный мечтал снова играть на гитаре, а на первую консультацию его привезли под предлогом поездки к стоматологу.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Друзья помогли герою СВО Медюлянову организовать пересадку руки
Близкие Владимира Медюлянова помогли ему подготовиться к пересадке донорской руки: нашли врачей, организовали консультации и несколько месяцев поддерживали перед операцией. Об этом друзья и знакомые героя СВО рассказали 5-tv.ru.
Военный потерял руку во время эвакуации раненых. По словам его сослуживца, Героя России Тимофея Лучинкина, пережитое не сломило Медюлянова. Теперь товарищ ждет встречи с ним после трансплантации.
Одним из главных желаний Владимира было возвращение к игре на гитаре. Именно эту мечту решили поддержать друзья. Алексей Голбан рассказал, что донора удалось найти быстро.
Первую консультацию для Медюлянова устроили неожиданно. Как вспоминает его подруга Олеся Фадеева, 1 апреля ему сказали, что везут к стоматологу. Уже у специалистов Владимир узнал о возможности пересадки руки.
Сейчас врачи отмечают хорошую динамику. По словам друга военного Олега Герасимова, Медюлянова планируют перевести из реанимации в обычную палату, где он проведет около месяца. При этом он уже продолжает учебу дистанционно.
За здоровье Владимира ежедневно молился иерей Тимофей Ивашкин. Он охарактеризовал военного как человека с открытой и честной душой.
Медюлянов стал третьим пациентом в России, которому пересадили донорскую руку.
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