«Скоро пожму его новую, здоровую руку»: друзья помогли герою СВО организовать пересадку

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 29 0

Военный мечтал снова играть на гитаре, а на первую консультацию его привезли под предлогом поездки к стоматологу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Друзья помогли герою СВО Медюлянову организовать пересадку руки

Близкие Владимира Медюлянова помогли ему подготовиться к пересадке донорской руки: нашли врачей, организовали консультации и несколько месяцев поддерживали перед операцией. Об этом друзья и знакомые героя СВО рассказали 5-tv.ru.

Военный потерял руку во время эвакуации раненых. По словам его сослуживца, Героя России Тимофея Лучинкина, пережитое не сломило Медюлянова. Теперь товарищ ждет встречи с ним после трансплантации.

Одним из главных желаний Владимира было возвращение к игре на гитаре. Именно эту мечту решили поддержать друзья. Алексей Голбан рассказал, что донора удалось найти быстро.

Первую консультацию для Медюлянова устроили неожиданно. Как вспоминает его подруга Олеся Фадеева, 1 апреля ему сказали, что везут к стоматологу. Уже у специалистов Владимир узнал о возможности пересадки руки.

Сейчас врачи отмечают хорошую динамику. По словам друга военного Олега Герасимова, Медюлянова планируют перевести из реанимации в обычную палату, где он проведет около месяца. При этом он уже продолжает учебу дистанционно.

За здоровье Владимира ежедневно молился иерей Тимофей Ивашкин. Он охарактеризовал военного как человека с открытой и честной душой.

Медюлянов стал третьим пациентом в России, которому пересадили донорскую руку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
83.62
-0.14 93.72
-0.05
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:29
Доход, начальство и стабильность: что важно россиянам при выборе работы
6:12
Сигналы SОS от организма: 5 признаков дефицита витаминов и минералов осенью
6:05
Экипажи Т-80БВМ уничтожили группу подвоза ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
5:37
«Скоро пожму его новую, здоровую руку»: друзья помогли герою СВО организовать пересадку
5:21
«Первым позвонил Арсений»: как дети Валерии поздравили Пригожина с Днем отца

Сейчас читают

Борьба с крысами: как составить заявление и что делать, если УК бездействует
Крошик пропал с радаров: ладожская нерпа осталась без спутникового наблюдения
Угроза взрыва изменила маршрут: самолет Austrian Airlines экстренно сел в Софии
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео