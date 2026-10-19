Экипажи Т-80БВМ уничтожили группу подвоза ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские военные пресекли попытку противника обеспечить свои подразделения необходимыми ресурсами.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Экипажи Т-80БВМ уничтожили группу подвоза ВСУ в Сумской области
Экипажи танков Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили замаскированные опорные пункты, огневые точки и живую силу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — в материале 5-tv.ru.
В ходе разведывательно-поисковых мероприятий была обнаружена укрытая группа подвоза противника, которая транспортировала материальные средства на передовые позиции. Координаты цели оперативно передали экипажам 49-го отдельного танкового батальона 72-й мотострелковой дивизии.
Несмотря на удаление более девяти километров от линии боевого соприкосновения, расчеты произвели точные выстрелы. В результате были полностью уничтожены склад материальных средств и личный состав ВСУ.
Подразделения группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска продвигаются вперед на нескольких направлениях, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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