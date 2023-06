Российские РСЗО «Смерч» поразили пункт ВСУ на запорожском направлении Сегодня, 7:57 | Полина Трегубова Новости Украины 30 30

Зенитные комплексы «Тор» и «Стрела-10» также сбили несколько украинских беспилотников в зоне СВО.

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi

Читайте нас в: Дзен Новости

Группировка Вооруженных сил РФ «Восток» с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» нанесла удар по пункту управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Трудовое Запорожской области. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Олег Чехов. «Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 „Солнцепек“ поражены два опорных пункта боевиков в районе Степового и Привольного», — заявил начальник РИА Новости. На этом же направлении российские бойцы вскрыли и уничтожили с помощью огня из минометов украинскую разведывательную группу севернее Лобкового. А расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика» ударили по живой силе в пунктах временной дислокации ВСУ в Полтавке и Малой Токмачке. На этом заслуги наших солдат в зоне спецоперации не заканчиваются. Чехов сообщил, что на южно-донецком направлении бойцы группировки «Юг» уничтожили пункт временной дислокации противника в Великой Новоселке и опорный пункт националистов южнее Водяного. Кроме того, расчеты зенитных комплексов «Тор» и «Стрела-10» разгромили украинские БПЛА «Фурия» и «Лелека». Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ в течение часа обстреливали ночью Шебекино Белгородской области.