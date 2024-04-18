На Украине в ряды ВСУ могут мобилизовать до десяти тысяч заключенных

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 16 0

Киевская власть признает острую нехватку в живой силе на фронте.

На Украине в ряды ВСУ могут мобилизовать до десяти тысяч заключенных

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Народный депутат Верховной Рады Роман Костенко рассказал, что десять тысяч заключенных могут отправиться в зону боевых действий, войдя в состав ВСУ. Такое заявление он сделал в беседе с украинским Radio NV.

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«По отдельным цифрам, приблизительным, когда я исследовал этот вопрос, мне говорили, мы можем надеяться до десяти тысяч военнослужащих. При наших потребностях в мобилизации — это ничего», — сказал депутат.

Он отметил, что на Украине уже освобождали заключенных. Некоторые из них до сих пор находятся в зоне боевых действий. Осужденных амнистируют, а если фигурант находится в СИЗО, то ему меняют меру пресечения на личное обязательство идти на фронт.

Россия тем временем продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине заявили о скором принятии законопроекта о мобилизации заключенных.

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