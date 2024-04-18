На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 38 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили о взрывах в Киевской области

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Спецоперация

Взрывы произошли в Киевской области, в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

Официальной информации от Минобороны РФ о деятельности российских войск в рамках спецоперации в Киевской области не поступало.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине оповестили о мощных взрывах в Чернигове. Сообщения появились утром 17 апреля.

Тема:
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