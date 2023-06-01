Суд оштрафовал Noize MC* на 30 000 рублей

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Кузьминский районный суд оштрафовал рэпера Noize MC* на 30 000 рублей

Суд оштрафовал Noize MC* на 30 000 рублей

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Рэперу вынесли меру наказания. Теперь он должен заплатить солидную сумму денег.

Рэпера Noize MC (Иван Алексеев*) оштрафовали на 30 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кузьминского районного суда Москвы.

Рэпер нарушал порядок деятельности иностранного агента. Именно за это на судебном заседании 1 июня ему выписали штраф в размере 30 000 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Бардаш назвал Noize MC и Oxxxymiron* лицемерами и позвал их в Донбасс. Музыкальный продюсер раскритиковал исполнителей за их антироссийский настрой. Он предложил им хотя бы раз посетить ДНР и ЛНР и увидеть, что там происходит, прежде чем критиковать спецоперацию.

Юрий Бардаш считает, что артисты боятся ехать в ДНР из-за того, что их коллеги по цеху неправильно воспримут такую поездку. Но продюсер уверен, что времена изменились и пора развивать новую культуру. Бардаш заявил, что Noize MC и Oxxxymiron остались в прошлом. Они просто ни о чем по сравнению с тем, что Россия имеет сейчас.

* — признаны иностранными агентами на территории РФ

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