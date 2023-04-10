Юрий Бардаш назвал Noize MC* и Oxxxymiron* лицемерами и позвал в Донбасс

Продюсер и музыкант Юрий Бардаш раскритиковал рэперов Noize MC* и Oxxxymiron* за их антироссийскую позицию и призвал хоть раз посетить Донбасс, прежде чем критиковать спецоперацию. Комментарий певец дал корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

«Они лицемеры, лицемеры вонючие. Вот недавно там что-то Noize MC говорил… Он же с Белгорода, и он что-то… Я когда увидел, что творится там, в Киеве, в Херсоне… Дружище, приезжай на Донбасс! Хоть раз. Просто приедь, поговори с людьми — чтобы просто разобраться. Но ты не приехал сюда. Ни один из этих артистов не приехал», — обратился к рэперу Юрий Бардаш.

По словам певца, раньше российские артисты могли списывать отказ от поездок в Донбасс на страх, что их не поймут коллеги. Возможно, кто-то из них и сейчас опасается этого осуждения. Однако в действительности той «тусовки» больше нет. Поэтому теперь нужно заниматься развитием новой культуры.

«Их уже нет, понимаешь? Они уже призраками стали. Сейчас там у них конвульсии — кто-то их там теребит, будоражит. Но это все уже прошлое, все эти люди — прошлое. <…> Задача сейчас — больше сфокусироваться на творческом потенциале нашего народа. Он велик, у нас такие гении, у нас такие таланты! А Oxxxymiron и Noize MC со своей физкультурой — они просто ни о чем по сравнению с тем, что у нас есть. Это надо подымать, сейчас этим надо заниматься. И, конечно же, мы этим и занимаемся», — подытожил Юрий Бардаш.

Юрий Бардаш известен по проектам Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и «Луна». Он родился на Украине, потом работал в России. После начала спецоперации продюсер бежал в Грузию, но затем переехал в Россию. Причиной стали угрозы — они начали поступать в адрес Бардаша после его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Бардаш сравнил отношение к памятникам в России и на Украине. По его словам, это дает возможность понять, где живут более человечные люди.

* — внесены Минюстом России в список иностранных агентов.