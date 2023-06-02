Принц Иордании Хусейн женился на девушке из Саудовской Аравии

Свадьба, о которой мечтают многие девочки с самого детства прошла в Иордании. Наследный принц Хусейн женился на своей избраннице — архитекторе из Саудовской Аравии Раджве Аль Саиф.

Декорации — как в кино. Утонченная красавица-невеста и жених с военной выправкой. Настоящая восточная сказка! Приехали почти две тысячи гостей, в том числе представители монарших династий со всего мира, и даже главы государств.