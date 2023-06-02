В Запорожской области сообщили о взрыве в центре Михайловки

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Рогов: в Михайловке подорвали автомобиль местного предпринимателя

В Запорожской области сообщили о взрыве в центре Михайловки

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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По предварительным данным, был подорван автомобиль местного предпринимателя.

Взрыв раздался в центре Михайловки Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, был подорван автомобиль местного предпринимателя, мужчина погиб.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Этим же днем украинские боевики нанесли удар по территории морского порта в Бердянске Запорожской области. По последним данным, пострадали девять человек, их госпитализировали.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВСУ пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow.

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