Девять человек пострадали при ударе по морскому порту Бердянска

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 68 0

Что еще известно о случившемся к настоящему времени?

Девять человек пострадали при ударе по морскому порту Бердянска

Фото: Reuters / OBTAINED BY REUTERS

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Тема:
Спецоперация

Девять человек пострадали при ударе киевского режима по морскому порту в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадлавшие доставлены в больницы.

«Информация о погибших уточняется», — добавил он.

В пятницу, 2 июня, стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории порта в городе Бердянск. Кроме того, очевидцы сообщали о взрывах и в самом городе.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Золотая Балка Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Тема:
Спецоперация
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