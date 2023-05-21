ВСУ пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 100 0

Сообщается, что украинские боевики выпустили семь ракет по району.

ВСУ пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow

Фото: www.globallookpress.com / Zhaoyue

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow, передают «Известия».

Сообщается, что всего украинские боевики выпустили семь ракет, четыре из которых были Storm Shadow, а еще три — обманки, для отвлечения систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Шесть ракет были перехвачены. Одна упала на окраине города, разрушив столовую», — говорится в заявлении.

В результате ударов пострадавших нет.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский признал переход Артемовска под контроль ВС России.

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