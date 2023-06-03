Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 207

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

На данный момент пострадавших насчитывается более 800 человек.

Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 207

Фото: Reuters / ANI

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В результате столкновения двух пассажирских поездов и одного грузового в индийском штате Одиша погибло 207 человек. Об этом сообщило агентство Reuters. При этом более 800 человек получили травмы различной степени.

До этого было известно о 50 погибших и 400 пострадавших.

Авария произошла вечером 2 июня у города Баласор в штате Одиша. По предварительным данным, пассажирский поезд, ехавший из Бангалора в Калькутту, столкнулся с другим пассажирским составом. В результате часть вагонов упали на соседние пути. Вскоре в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс», следовавший из Калькутты в Ченнаи.

По оценке Hindustan Times, в ловушке в искореженных вагонах могут находиться несколько сотен человек. Идет спасательная операция.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования близким погибших. Он заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поезд насмерть сбил сидевшую в этот момент в туалете женщину на Урале.

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