Не менее 50 человек погибли при столкновении поездов в Индии — видео с места аварии

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 15 0

Не менее 50 человек погибли и 400 пострадали при столкновении поездов в Индии

Фото, видео: Reuters / ANI; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Число пострадавших оценивается в 400 человек. Еще 600-700 могут оставаться заблокированными в вагонах.

Не менее 50 человек погибли и 400 пострадали в результате столкновения трех поездов в индийском штате Одиша. Об этом сообщили газета Hindustan Times и телеканал NDTV.

Представитель местной полиции Судханшу Саранги подтвердил число пострадавших. Информацию о числе погибших в правоохранительных органах пока не комментируют.

Авария произошла вечером 2 июня у города Баласор в штате Одиша. По предварительным данным, пассажирский поезд, ехавший из Бангалора в Калькутту, столкнулся с другим пассажирским составом. В результате часть вагонов упали на соседние пути. Вскоре в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс», следовавший из Калькутты в Ченнаи.

Местные власти опасаются, что многие не могут выбраться из поврежденных вагонов. По оценке Hindustan Times, в ловушке оказались 600-700 пассажиров. Идет спасательная операция.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования близким погибших. Он заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее 43 человек погибли при столкновении поездов в Греции.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

21:45
Минюст внес журналиста Романа Супер в реестр иноагентов
21:32
Не менее 50 человек погибли при столкновении поездов в Индии — видео с места аварии
21:11
«Что с тобой, клоун?» — Зеленскому поставили десять диагнозов из-за его дерганий
21:00
Почти не осталось жителей: что происходит в Шебекино после обстрелов ВСУ
20:48
США засуетились: глава ЦРУ тайно приехал в Китай для встречи с разведчиками
20:33
Захару Прилепину придется заново учиться ходить после серии операций

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
«Они — тандем»: как Татьяна Буланова познакомилась с молодым мужем-бизнесменом
«Перебои по всему миру»: как Запад мешает осуществлению зерновой сделки
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео