Число пострадавших оценивается в 400 человек. Еще 600-700 могут оставаться заблокированными в вагонах.

Не менее 50 человек погибли и 400 пострадали в результате столкновения трех поездов в индийском штате Одиша. Об этом сообщили газета Hindustan Times и телеканал NDTV.

Представитель местной полиции Судханшу Саранги подтвердил число пострадавших. Информацию о числе погибших в правоохранительных органах пока не комментируют.

Авария произошла вечером 2 июня у города Баласор в штате Одиша. По предварительным данным, пассажирский поезд, ехавший из Бангалора в Калькутту, столкнулся с другим пассажирским составом. В результате часть вагонов упали на соседние пути. Вскоре в них врезался скорый поезд «Коромандельский экспресс», следовавший из Калькутты в Ченнаи.

Местные власти опасаются, что многие не могут выбраться из поврежденных вагонов. По оценке Hindustan Times, в ловушке оказались 600-700 пассажиров. Идет спасательная операция.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования близким погибших. Он заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не менее 43 человек погибли при столкновении поездов в Греции.