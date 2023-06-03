Звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой в мире

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Forbes: Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой в мире

Звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой в мире

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Знаменитость обогнала по доходам коллегу Дуэйна Джонсона.

Голливудская актриса Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой в мире. По оценке журнала Forbes, ее состояние составляет 440 миллионов долларов. Тем самым она обогнала Дуэйна Джонсона, который носил этот статус годом ранее.

Такое состояние звезде фильма «Блондинка в законе» удалось сколотить благодаря продаже контрольного пакетов акций собственной продюсерской компании за 900 миллионов долларов в 2021 году. От сделки она оставила себе 18%. Кроме того, знаменитость занимается продюсированием сериалов, включая «Большую маленькую ложь» и «Утреннее шоу». Известно, что на съемках последнего Уизерспун за десять серий получала 20 миллионов долларов.

К слову, если в финансовом плане у актрисы все хорошо, то в личной жизни наступила черная полоса. В конце марта знаменитость сообщила о разводе с Джимом Тотом. С ним она прожила в браке 12 лет, родила сына. О причинах Уизерспун утаила, но о разладе в семье стали поговаривать еще несколько лет назад. Тогда инсайдеры утверждали, что супруги перестали вместе жить и практически не видятся. А в те редкие моменты встречи лишь ссорились.

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