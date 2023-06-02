«Карма существует»: Инстасамка об уклоняющихся от уплаты налогов блогерах

Певица заявила — ей скрывать нечего.

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, призналась, что готова в открытую обсуждать свои доходы. Ведь в отличие от других, ей скрывать нечего.

«Наверное, они (попавшие в скандал с неуплатой налогов блогеры. — Прим. ред.) откуда-то не из того места достают свои деньги, раз скрывают. Мне нечего скрывать. Мы просто делаем музыку и на этом зарабатываем. Да, я богатая» — сказала она в интервью журналу Zhara Magazine.

А про скандальную ситуацию с известными блогерами, например, Еленой Блиновской и Лерчек, она и вовсе считает, что те получили по заслугам.

«Двумя словами: карма существует. У меня оплачено все. Я работаю по правилам», — добавила она.

При этом сама Инстасамка некого возмездия свыше не боится. Ведь старается сделать все, чтобы ей не за что было расплачиваться, перед кем-то быть виноватой. Хотя к такой линии поведения она пришла лишь недавно.

«Стараюсь вести себя так, чтобы не думать о том, что может случиться. Стараюсь все сделать красиво. Не (гадить. — Прим. ред.) себе под ноги. Если честно, сейчас смотрю на то, что творила два года назад, и даже не осознаю, что это была я. Как будто другой человек делал все за меня», — подытожила она.

Одумалась или испугалась? Инстасамка погасила долг перед налоговой

Примечательно, что в начале мая ФМС вынесла решение о приостановлении всех операций по банковским счетам Инстасамки. В тот же день она собрала чемодан и уехала в Дубай. Уже 17 мая с банковских счетов рэперши были сняты все ограничения — действующих решений о заблокированных счетах певицы не было.

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