«Снос памятников, искажение фактов»: Лавров о том, зачем это нужно Западу

Лавров напомнил о том, как важно передать объективные факты из истории новому поколению
Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov
Противостоять этому можно только одним способом — воссоздать объективную картину прошлого.
Запад искажает абсолютно всю информацию для того, чтобы посеять межнациональную вражду. Об этом на Форуме историков Российской Федерации и Республики Беларусь заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Сегодня коллективный Запад не оставляет попыток циничной фальсификации истории. Переписываются учебники, искажаются и передергиваются факты, сносятся памятники. Цель очевидна — посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм. Поссорить наши братские народы в расчете не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства», — заявил Лавров.
Также он добавил, что всему этому можно противостоять только одним способом — воссоздать объективную картину прошлого.
«Историков не случайно называют хранителями памяти. Думаю, будет уместно вспомнить о высказывании Василия Осиповича Ключевского — народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего», — продолжает Лавров.
По его словам, сейчас необходимо передать всю верную историю новому поколению.
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