Измену запечатлели папарацци: Натали Портман находится на грани развода с мужем

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Полина Долгова
Полина Долгова 58 0

Муж Натали Портман изменил супруге и смог добиться прощения

Измену запечатлели папарацци: Натали Портман находится на грани развода с мужем

Фото: www.globallookpress.com / Li Ying

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Хореограф делает все, чтобы вновь завоевать доверие супруги.

По данным иностранного источника, муж Натали Портман Бенжамен Мильпье изменил актрисе с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен. Издание PageSix опубликовало компрометирующие кадры, на которых видно, что Бенджамин Мильпье заходит в один дом с молодой активисткой.

Сообщается, что на данный момент Портман и Мильпье «пытаются разобраться» в отношениях.

«Бен делает все возможное, чтобы Натали простила его. Он любит ее и их семью», — передает инсайдер.

Источник добавляет, что главным приоритетом для женщины является защита детей и их частной жизни. Есть предположение, что звезда все-таки простила мужа, так как недавно папарацци запечатлели их вместе на прогулке. А самый последний их совместный снимок — это поцелуй на романтическом свидании в Париже, так что велики шансы, что Портман все-таки простила своего неверного супруга.

Тем временем фанаты актрисы не намерены бездействовать. Они уже отыскали Этьен в соцсетях и высказали все, что думают о ней.

Встреча французского хореографа и актрисы произошла во время съемок фильма «Черный лебедь». За него в 2010 году Портман получила премию «Оскар» как лучшая актриса. Через пару лет влюбленные сыграли свадьбу в строжайшей секретности. К тому времени, у пары был первенец — сын Алеф.

В 2017 году пара стала родителями во второй раз. У Натали и Бенджамина родилась девочка, которой дали имя Амалия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун стала самой богатой актрисой в мире.

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