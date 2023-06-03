Тимати высмеял блогеров, у которых возникли проблемы с налогами

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Полина Долгова
Полина Долгова 34 0

Пользователи оценили иронию рэпера.

Тимати высмеял блогеров, у которых возникли проблемы с налогами

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Тимати опубликовал в соцсети фотографию, на которой он запечатлен с книгой «Законные налоговые схемы». Таким образом шоумэн подшутил над блогерами-миллионниками, у которых последнее время возникли проблемы с законом. 

Многие из них выстраивали сложные финансовые схемы и разделяли свои налоги на несколько фирм, в том числе регистрируя их на родственников. Как считает следствие, блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) не выплатила государству 300 миллионов налогов, а Елена Блиновская — 918.

«Вечер в хату», — подписал снимок рэпер.

Однако с его предпринимательской деятельностью все в порядке. Пользователи оценили иронию и отреагировали на шутку.

«Меня редко чем-то удается рассмешить, но это смешно»;

«Вот это хорошее чтиво»;

«Слово „законные“ надо было подчеркнуть, чтоб наверняка», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая девушка Тимати намекнула на зависимость от наркотиков.

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