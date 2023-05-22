Бывшая девушка Тимати намекнула на зависимость от наркотиков
Анастасия Решетова опубликовала цитату из книги Стивена Кинга про героиновую зависимость
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Анастасия Решетова опубликовала цитату Стивена Кинга о наркотиках и комплексах из детства. Это серьезно?
Экс-возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова намекнула на героиновую зависимость.
В своем личном блоге девушка опубликовала пост, в котором рассказала о своем моральном самочувствии. Звезда поделилась переживаниями из-за детских комплексов, отметив, что избавление от них сравнимо с выходом из героиновой зависимости.
Фотографию на фоне заката знаменитость сопроводила цитатой из книги писателя Стивена Кинга. К слову, тот долгое время пытался исключить наркотики из своей жизни, в итоге сумев это сделать.
Возлюбленную Тимати заподозрили в беременности после сообщений о помолвке
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Решетова после расставания с Тимати решила полностью посвятить себя воспитанию общего ребенка. Девушка прививает сыну уважение к старшим в семье и необходимость заботы о женщинах.
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