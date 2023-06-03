Налоговая заблокировала счет компании возлюбленного Риты Дакоты

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Алексей Панков
Алексей Панков 26 0

«Хайлайтс Медиа» занимается торговлей в интеренете и предлагала личностные курсы.

Налоговая заблокировала счет компании возлюбленного Риты Дакоты

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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ФНС приостановила операции по счетам компании мужа певицы Риты Дакоты и по совместительству инфобизнесмена Федора Белогая. Как сообщает издание Super, «Хайлайтс Медиа» не предоставила налоговую декларацию.

Компания занимается, розничной торговлей по почте и в интернете, а также дополнительным образованием детей и взрослых. Также пара продает авторские онлайн-курсы медитаций под названиями «Кипятокпитие» и «Медиториум». К примеру, в рамках первого, покупателям рассказывают о пользе кипятка, а также помогают улучшить физическое и ментальное здоровье. Стоимость каждого курса доходит до 500 тысяч рублей.

Примечательно, что счета заблокировали за несколько дней до свадьбы. Рита Дакота отреагировала на новость, отметив, что классического торжества не будет. Вместо этого пара потратит отложенную сумму на ремонт детского дома в Подмосковье.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дакота прибыла в ЗАГС на электрическом самокате. Традиционному платью девушка предпочла спортивный костюм с фатой.

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