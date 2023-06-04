Отдохнула и соскучилась: Орлова вернулась из отпуска и показала свою дочь

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Аделина Ким
Аделина Ким 34 0

Ольга Орлова опубликовала фото со своей подросшей дочерью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / olgaorlova; 5-tv.ru

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Малышку решили оставить вместе с няней.

Телеведущая и певица Ольга Орлова несколько дней отдыхала на Мальдивах вместе с мужем Валерием. Вернувшись из-за границы, звезда опубликовала фотографии и видео со своей подросшей дочерью Анной.

Знаменитость призналась, что очень скучала по своей малышке. Она поделилась с подписчиками как изменилась девочка за время ее отсутствия.

«Когда на завтрак сладкая булочка», — подписала звезда фотографию с дочерью.

На время отдыха дочь Ольги оставалась с няней и бабушкой, поэтому Орлова совсем не переживала за нее. Сейчас певица старается наверстать упущенное время и проводит все свое свободное время с чадом.

Поклонники положительно отреагировали на новый пост Орловой. В комментариях они написали, что девочка растет невероятно милой и очень похожа на своего отца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова устала от материнства.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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