Немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве

Пожилая женщина провела 30 часов в перелетах и ожидании в аэропортах России и Турции.

Пожилая немецкая туристка на пути из турецкой Антальи села не в тот самолет и оказалась в Москве. Об этом сообщает Bild.

Как объяснила 79-летняя женщина, после десяти дней отдыха на турецком курорте она должна была вылететь в Мюнхен, однако в аэропорту перенесли посадку на ее самолет к другому выходу. В результате пожилая немка по ошибке встала в очередь на московский рейс и улетела в российскую столицу.

В России пенсионерка ждала несколько часов оформления на обратный рейс в Турцию, а по прилете в Стамбул была вынуждена ночевать на скамейке в аэропорту. Утром она наконец вернулась на родину после 30 часов перелетов и ожидания в аэропортах России и Турции. Сейчас женщина намерена требовать компенсации у турецкой авиакомпании. Там в свою очередь странное происшествие комментировать отказались.

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