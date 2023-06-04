Экс-разведчик США Риттер: попытки Блинкена разгадать замыслы Путина бессмысленны

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер назвал бессмысленными попытки госсекретаря Энтони Блинкена раскрыть замыслы президента России Владимира Путина. Такое заявление он сделал в интервью одному из YouTube-каналов.

Риттер отметил, что вряд ли президент РФ звонит американцу и докладывает о своих планах. Кроме того, ничего из того, о чем говорил Путин, не совпало с транслируемой в США позицией.

«Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: «Путин верит…», «Путин думает…», — заявил Риттер.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что настоящей бедой для ВСУ станут современные космические спутники, которые Россия использует для наблюдения за маневрами врага. Скотт Риттер уверен, что они изменят ход боевых действий на Донбассе.