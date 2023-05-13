Он также указал, что киевский режим ободряет удары по жилым кварталам Донбасса.

На Украине фактически установился нацистский режим. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Думаю, американцы должны понимать, что мы боремся на стороне плохих парней, за нацистов, которые совершают ужасные преступления», — заявил он в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Риттер также заметил, что киевский режим одобряет удары по жилым кварталам в Донбассе, где находятся магазины и школы, что приводит к жертвам среди мирных граждан.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Москва решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ВСУ активизировались по все линии соприкосновения.