Экс-разведчик ВС США Риттер рассказал о сюрпризе России для ВСУ: «Это кошмар!»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 94 0

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ ничего не смогут скрыть от сверхточных спутников России

Экс-разведчик ВС США Риттер рассказал о сюрпризе России для ВСУ: «Это кошмар!»

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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Тема:
Спецоперация

Российские военные смогут нарастить точность и частоту ракетных ударов по расположениям и складам с боеприпасами боевиков.

Сверхточные космические спутники, которые Россия использует для наблюдения за маневрами Вооруженных сил Украины (ВСУ), станут «кошмаром» для украинских боевиков. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Это кошмар, вы ничего не сможете скрыть от этих спутников», — сказал Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.

Офицер считает, что спутники изменят ход боевых действий на Украине. С их помощью, по словам Риттера, российские военные смогут нарастить точность и частоту ракетных ударов по расположениям и складам с боеприпасами ВСУ.

На днях стало известно, что новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» будет вести разведку военных объектов Украины дважды в сутки. Аппарат сможет фиксировать точки сосредоточения войск противника, переброску техники и возведение новых укрепрайонов. Делать это спутник сможет в любых условиях, передавая детализированные изображения с максимальной точностью. Такую возможность ему обеспечит радиолокатор, созданный российским концерном «Вега».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Скотт Риттер заявил об искажении информации о российской армии журналистами в США.

Тема:
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