Ураганный ветер, град и ливни: непогода накрыла несколько регионов России

Эфирная новость 45 0

Сильный ветер валил деревья и обрывал электрические провода.

Фото, видео: © РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ru

Непогода накрыла сразу несколько регионов России. На юге страны грозовые ливни затопили улицы городов. Сильный ветер валил деревья и обрывал электрические провода. А на Урале на смену сильной жаре пришла буря с градом. Крупные горошины побили машины и крыши домов. О буйстве стихии — Кирилл Поляков.

Это кадры залпового ливня. Именно так жители Краснодара прозвали сильнейший дождь со шквалистым ветром. Стихии хватило часа, что затопить город.

Ливневки не справились с мощным потоком. Дороги затопило. Очевидцы снимали плывущие вдоль тротуаров машины.

Коммунальные службы распределили мотопомпы по городским улицам, чтобы откачивать воду. В первую очередь осушили маршруты общественного транспорта.

В Ставропольском крае пострадал частный сектор. Затопило дома. Местные жители начали разбирать плотины из веток и грязи, которые задерживают воду.

Проливной ливень превратил дороги Воронежа в реки. В регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гроз. На город обрушился ураган с градом.

Основной удар стихии принял на себя левый берег города. Резкий порыв ветра повалил дерево на линии электропередачи.

В Пермском крае крупный град разбил лобовое стекло прямо во время движения автомобиля.

В Екатеринбурге наоборот соскучились по летней прохладе. Аномальная 30 градусная жара держалась в регионе с конца мая. Синоптики предупреждали о сильном дожде и грозах три дня, и вот наконец они пришли в регион. Несмотря на предупреждения спасателей, многие не стали оставаться дома, и вышли на улицу.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

10:44
Шесть человек погибли и шесть в реанимации из-за отравления сидром в Димитровграде
10:31
В Киргизии заявили о задержании подозреваемых в попытке госпереворота
10:26
Не по-рыцарски: петербуржец выстрелил в мошонку новому сожителю своей бывшей
10:20
Балтийский флот приступил к оперативным учениям в Калининградской области
10:14
Немецкий политолог назвал главную причину неизбежного поражения ВСУ
10:01
Индийские молодожены умерли в первую брачную ночь

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Обострение на Балканах, бои в Маринке и другие события недели в фотографиях
Как не стать жертвой в Духов день: почему 5 июня запрещено трогать землю и купаться

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео