На Ладоге стартовал детский экофестиваль «Путешествуй с заботой о природе»

На берегах Ладожского озера стартовал детский экологический фестиваль. Его участники, в том числе школьники из Донбасса, узнают много нового об окружающем мире и о привычках, которые позволят сохранить планету чистой. Мероприятие организовала компания «Роснефть», а в роли преподавателей выступили ее сотрудники — волонтеры. Роман Ишмухаметов побывал на празднике.

Красоты русского Севера на Ладоге раскрываются по-особому. Здесь на берегу крупнейшего озера Европы слышится заливистый детских смех. Так начинается экологический фестиваль.

Новые знания в доступной игровой форме. Пока одни подростки вспоминают краснокнижных обитателей страны, другие узнают без чего в походе никак не обойтись.

Закрывать по утрам плотно кран — полезная привычка. Иначе по капле за сутки вытечет 24 литра воды! Не пользоваться функцией размораживания в микроволновке — тоже забота о природе.

Праздник «Путешествуй с заботой о природе» организовала компания «Роснефть Северо-Запад», а провели его — сотрудники-волонтеры. Они помогали юным натуралистам прокладывать экотропы, объясняли, как вести себя в заповедных местах, рассказывали о редких животных.

«Надо экономить много всего, и то, что надо перерабатывать мусор, потому что это все вредит природе», — поделилась Варвара Филимонова, участница мероприятия.

Это экологическое просветительское мероприятие на природе провели, в том числе и для детей Донбасса, которые сейчас находятся в Петербурге. Для них это возможность больше узнать о природе их такой огромной страны.

«Я уже год живу в Петербурге. Учусь уже не в школе, а в лицее, мне здесь очень нравится», — рассказала Маргарита Иванова.

И вместе с друзьями Маргарита узнала о том, что белые медведи тоже занесены в Красную книгу. И что в 17 российских зоопарках содержатся 35 арктических косолапых. И о них заботится крупнейшая нефтяная компания страны.

Даже символом программы лояльности «Семейная команда» розничной сети «Роснефть» является белый медведь. Став ее участником, можно всей семьей приезжать участвовать на различные познавательные мероприятия компании. Многие уже оценили эти преимущества.

Загородный комплекс «Владимировский», где прошло событие, — это тоже вклад в Роснефти в осознанный экологический отдых. Сюда можно приехать в «доме на колесах». А на плавучей заправочной станции заправить водные суда.

«Все это способствовало развитию внутреннего туризма в Ленинградской области, в том числе и природного. Роснефть оборудовала и береговую инфраструктуру, которая позволяет поломникам и туристам безопасно добираться до острова Коневец», — отметил Сергей Кириллов, гендиректор ООО «РН –Северо-Запад».

Незабываемый день на Ладоге для сотни детей. Самый волнительный момент. Буквально через пару мгновений состоится награждение. А пока участник веселятся — энергия детского задора буквально бьет ключом.

Без подарков не ушел никто. Грамоты, книги-раскраски, развивающие игры и конструктор из переработанного пластика. Продлевать вещам жизнь и вторично их перерабатывать — это залог нашего общего зеленого благополучия.