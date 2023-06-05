Экс-солистка «Тату» Лена Катина раскрыла пол будущего ребенка

Имя малышу выберет сын певицы от первого брака Александр.

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина рассекретила пол будущего ребенка за месяц до его рождения. В этом году исполнительнице исполнится 39 дет, праздник она отметит уже в статусе мамы двоих детей. Артистка и ее супруг — предприниматель Дмитрий Спиридонов — ожидают появления на свет сына. Об этом Катина рассказала в эфире шоу Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина на НТВ.

Как отметила певица, она была «на 250%» уверена, что родит девочку. Именно поэтому не переживала, полностью доверив мужу выбор имени для ребенка, если это будет мальчик. Спиридонов остановился на имени Демьян. Также рассматривается вариант с буквой «и» — Димьян. Последнее слово останется за сыном Катиной от предыдущего брака Александром.

Звезда впервые вышла замуж в 2013 году за музыканта Сашо Кузмановича. Свадьбу сыграли в двух странах — на родине жениха в Словении и в России. В 2015 году на свет появился сын пары Саша. После шести лет брака артисты развелись. Со вторым супругом Катина познакомилась на его дне рождения — была приглашена в качестве артистки. После этого выступления случилось еще одно, корпоративное, и вскоре у Елены и Дмитрия завязался роман. Летом 2022-го они узаконили свои отношения, а спустя полгода объявили о грядущем пополнении.

Дмитрий Спиридонов в течение нескольких лет борется с онкологией, у него злокачественное образование в области щитовидной железы. Минувшей весной у него случился рецидив, но спустя некоторое время жена говорила с прессой о наступившей ремиссии. Бизнесмен-миллионер признавался, что Катина стала смыслом его жизни и мощной опорой в битве с недугом. Он также старается поддерживать теплые отношения с пасынком Александром, при этом мальчик часто видится и близок с родным отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло выступление воссоединившейся группы «Тату» в мае на матче «Зенит» — «Спартак».