Экс-солистка «Тату» Лена Катина раскрыла пол будущего ребенка

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 55 0

Бывшая солистка группы «Тату» рассекретила пол будущего ребенка: будет мальчик

Экс-солистка «Тату» Лена Катина раскрыла пол будущего ребенка

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Читайте нас в: Дзен Новости

Имя малышу выберет сын певицы от первого брака Александр.

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина рассекретила пол будущего ребенка за месяц до его рождения. В этом году исполнительнице исполнится 39 дет, праздник она отметит уже в статусе мамы двоих детей. Артистка и ее супруг — предприниматель Дмитрий Спиридонов — ожидают появления на свет сына. Об этом Катина рассказала в эфире шоу Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина на НТВ.

Как отметила певица, она была «на 250%» уверена, что родит девочку. Именно поэтому не переживала, полностью доверив мужу выбор имени для ребенка, если это будет мальчик. Спиридонов остановился на имени Демьян. Также рассматривается вариант с буквой «и» — Димьян. Последнее слово останется за сыном Катиной от предыдущего брака Александром.

Звезда впервые вышла замуж в 2013 году за музыканта Сашо Кузмановича. Свадьбу сыграли в двух странах — на родине жениха в Словении и в России. В 2015 году на свет появился сын пары Саша. После шести лет брака артисты развелись. Со вторым супругом Катина познакомилась на его дне рождения — была приглашена в качестве артистки. После этого выступления случилось еще одно, корпоративное, и вскоре у Елены и Дмитрия завязался роман. Летом 2022-го они узаконили свои отношения, а спустя полгода объявили о грядущем пополнении.

Дмитрий Спиридонов в течение нескольких лет борется с онкологией, у него злокачественное образование в области щитовидной железы. Минувшей весной у него случился рецидив, но спустя некоторое время жена говорила с прессой о наступившей ремиссии. Бизнесмен-миллионер признавался, что Катина стала смыслом его жизни и мощной опорой в битве с недугом. Он также старается поддерживать теплые отношения с пасынком Александром, при этом мальчик часто видится и близок с родным отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло выступление воссоединившейся группы «Тату» в мае на матче «Зенит» — «Спартак».

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
80.88
-0.09 87.10
0.52
Время очищения: китайский совет дня на понедельник, 5 июня

Последние новости

9:14
На трассу М3 в Калужской области рухнули два беспилотника
9:13
Как в Москве отметили День Святой Троицы
9:01
Смертельное ДТП: грузовик раздавил легковушку с семьей в Краснодаре
8:45
Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры
8:34
Водопады из квартир: на Турцию обрушились ливни
8:14
Бывший разведчик из США рассказал, за что НАТО ненавидит Зеленского

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Обострение на Балканах, бои в Маринке и другие события недели в фотографиях
Конфуз крупным планом: Бузова опозорилась на концерте в Омске

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео