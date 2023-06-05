Развесить мусор и зажечь костер: что делать, если вы потерялись в лесу

Оказавшись в лесу в одиночестве, для выживания необходимы базовые знания и стремление обнаружить выход из ситуации. Об этом сообщает издание URA.RU.

В первую очередь необходимо связаться со специалистами Единой службы спасения по телефонам 112 или 01. Если вы были не один и уверены, что вас ищут, лучше оставаться на месте.

Необходимо развести костер или запеть: звуки или дым от костра помогут спасателям быстрее вас найти. Кроме того, стоит постараться найти ЛЭП или железную дорогу — двигаясь вдоль них, можно выйти к людям.

В лесу можно ориентироваться по цвету коры: как правило, на северной стороне березы и сосны она темнее, чем на южной. Помимо этого, смоляные капли на стволах хвойных деревьев обильно выделяются именно на северной стороне.

Не стоит паниковать, если внезапно обнаружилось, что вы ходите кругами. Лучшим вариантом будет выбирать заметные ориентиры через каждые 100-150 метров.

Провалившись в болото, старайтесь как можно скорее принять горизонтальное положение и выбраться на твердую почву, держась руками за растительность. При необходимости организовать стоянку стоит найти сухое место и построить убежище из подручных материалов.

При возможности разведите костер, запаситесь едой и ждите помощи. Для создания постели лучше всего подойдет лапник.

Это слой сухих растительных материалов, вроде листьев, соломы или травы. Они изолируют вас от холода и влаги — не забудьте подбросить в костер пару толстых веток, чтобы не замерзнуть ночью.

Также для увеличения шансов на спасение стоит найти место на возвышенности и установить три креста из еловых сучьев или разжечь три костра.

Не забудьте сделать знаки для спасателей, которые могут искать вас на вертолете. Например, можно повесить на дерево мусор.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно и безопасно ходить в лес.