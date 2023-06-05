Прощание со звездой фильма «Окно в Париж» Сергеем Дрейденом началось в Петебрурге

Церемония прощания с российским актером Сергеем Дрейденом началась в Санкт-Петербурге. Она проходит в Большом драматическом театре (БДТ) имени Г. А. Товстоногова.

Гроб с телом Сергея Дрейдена установлен на основной сцене БДТ. Вход в зрительный зал открыт для всех желающих. Здесь собралось множество коллег и поклонников таланта актера. Желающие со сцены обращаются к собравшимся, вспоминая покойного теплым словом. Телеграмму с соболезнованиями прислал губернатор города Александр Беглов. Ее зачитали со сцены.

«Он был душой и энергией постановок, получивших широкое признание <…> Неповторимый, яркий, по-настоящему ленинградский и петербургский артист, преданный любимому городу. Таким был Сергей Семенович Дрейден. Светлая ему память», — выразил соболезнования Александр Беглов.

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Церемония прощания в театре продлится до 13:00. Через час начнется отпевание в Храме Вознесения Христова. Затем тело артиста собираются кремировать и похоронить на Шуваловском кладбище.

Сергей Дрейден — известный петербургский актер, лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и премии «Ника». Он играл в театре, участвовал в телепередачах Ленинградского ТВ и в литературных радиоэфирах, а также снимался в кино. Больше всего известны его роли в фильмах «Фонтан», «Окно в Париж», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались».

Умер Сергей Дрейден 8 мая на 82-м году жизни. В тот момент он находился в Финляндии, куда поехал отдохнуть на несколько дней. Из-за сложностей с транспортировкой тела похороны пришлось отложить почти на месяц. Сын актера Касьян Дрейден сообщал, что причиной смерти отца стала двусторонняя тромбоэмболия. В прошлом у артиста уже были операции на венах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никас Сафронов рассказал об умершем Сергее Дрейдене. Художник отметил, что актер любил писать картины, в которые вкладывал большой смысл, и сравнил его с Марком Шагалом.