На Ставрополье введена в эксплуатацию Кузьминская ВЭС

На Ставрополье запустили новую ветро_электростанцию. Кузьминская ВЭС стала уже шестым ветрогенератором в крае и восьмым - на юге России.

Чтобы это стало возможным - после введения западных санкций Росатому пришлось ускоренными темпами восстановить цепочку поставщиков, заменить ушедшие иностранные технологии российскими разработками и обеспечить производство всех необходимых компонентов.

Работу новенькой станции оценил наш корреспондент Мурад Магомедов.