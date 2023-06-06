По всем фронтам: Лавров рассказал о давлении Запада в Центральной Азии

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Лавров рассказал о давлении Запада в Центральной Азии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Глава МИД РФ прибыл с визитом в Таджикистан.

Министр иностранных дел России прибыл с визитом в Таджикистан. Сразу после приземления в Душанбе — Сергей Лавров навестил бойцов 201-й российской военной базы.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших при выполнении задач специальной военной операции.

После этого министр рассказал, что наступление на Россию ведется по всем фронтам. В частности, США и их союзникам выгодно сохранять очаг напряженности в Афганистане и после бегства коалиции оттуда. По словам Лаврова, Вашингтон поддерживает запрещенный игил, и другие террористические структуры.

«Спустив с „цепи“ украинский режим, продолжая его накачивать самыми современными вооружениями, Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно „раздражать“ Российскую Федерацию, открывать „второй“ и „третий“ „фронты“. Одним из таких „фронтов“, наряду с Закавказьем объявлена — пока негласно, но все это знают — Центральная Азия», — отметил глава МИД.

Другая точка напряженности — север Европы, в НАТО уже вступила Финляндия, собирается сделать это Швеция, притом что обе эти страны уже 10 лет активно участвуют во всех мероприятиях альянса…

В качестве альтернативы Западной коалиции и прообраза новой архитектуры безопасности Сергей Лавров назвал, к примеру, организацию ЕАЭС, к которой, как он надеется, в обозримом будущем присоединится и Таджикистан.

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